Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Sayıları 44'e ulaşan ailelerin kararlı nöbetine, Türkiye'nin birçok şehrinden de destek ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Son olarak İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş, HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Erkan'ın 4 yıl önce lisede okurken askere gitmek için hazırlık yaptığını ve Sultangazi'de kandırılarak dağa çıkarıldığını kendisinin de stres ve üzüntüden felç geçirdiğini belirtti. Baba Akkuş, "Yavrumu benden alarak ciğerimi parçaladılar. Oğluma almadan gitmeyeceğim. İlaçlarla, bastonla ayakta duruyorum. Böbreklerim iflas etti, psikolojik destek aldım. Bu acıyı yaşatanların Allah belalarını versin. Terör örgütünden kaçıp teslim olan biri, oğlumun dağda olduğunu söyledi. Oğlum teslim ol " dedi.
Özgür CEBE
Özgür CEBE
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