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Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor

Bodrum’da kaçak yapılar tek tek ortaya çıkarıldı. İnşaatı durdurulan ‘The Bo Viera’ projesinin denize sıfır yapılan asansörü yıkıldı. Şimdi de milyon dolarlık yapının rezidans kısmındaki blokların yıkımına başlandı

Yıkılıyo
Bodrum kıyıları yağmaladı. Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta tekneyle denetime çıktı. Kaçak yapılar saptandı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Mühürlenen projeler arasında Gündoğan'daki "The Bo Viera" adlı proje de vardı. Projenin imara aykırı bölümlerinin yıkılması kararlaştırıldı. Yıkım ekipleri kolları sıvadı. Denize sıfır yapıların imara ve yapı ruhsatına aykırı asansör yıkıldı. Aynı projenin rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmalarına da dün başlandı. Muğla genelinde ise 1351 binanın yıkılacağı açıklandı.

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