Kasım celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan duyuruda askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı bildirilmişti. 99/4 döneminde askere gidecek vatandaşlar heyecanla askerlik yerlerini bekliyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

99/4 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre, 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri 23 Eylül'de yani bugün açıklanacak. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bir önceki celp dönemlerine baktığımızda askerlik yerlerinin öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.