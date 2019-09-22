Kasım celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan duyuruda askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı bildirilmişti. 99/4 döneminde askere gidecek vatandaşlar heyecanla askerlik yerlerini bekliyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...
99/4 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kasım celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın takvimine göre, 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri 23 Eylül'de yani bugün açıklanacak. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bir önceki celp dönemlerine baktığımızda askerlik yerlerinin öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Kasım 2019 celp duyurusu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...
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