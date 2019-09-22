99/4 askerlik yerleri açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan duyuruda, Kasım celbi askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı bildirilmişti. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile Kasım celbi yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/4 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 99/4 askerlik yerlerinizi sorgulayabilirsiniz.

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN