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  • 23.09.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 07:43

ASAL MSB: 99/4 askerlik yerleri açıklanıyor! e Devlet giriş: Kasım celbi sorgulama

99/4 askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini nasıl sorgulayacaklarını merak ediyorlar. MSB ASAL tarafından yayınlanan duyuruda, konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile Kasım celbi sorgulama nasıl yapılır?

99/4 askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

99/4 askerlik yerleri açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan duyuruda, Kasım celbi askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı bildirilmişti. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile Kasım celbi yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/4 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 99/4 askerlik yerlerinizi sorgulayabilirsiniz.

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

İşte MSB tarafından yayınlanan 99/4 celp dönemi duyurusu:

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