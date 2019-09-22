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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 16:59

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Kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanmasına az bir süre kala binlerce asker adayı internette diye sorgulamaya başladı bile. Her ne kadar askerlere gerekli temel teçhizat sağlansa da askere gidenlere tavsiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır. Cumhuriyeti vatandaşı olan ve askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il yada ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi yada zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir. İşte

Askere giderken alınması gerekenler nelerdir?

Askere giderken alınması gerekenler nelerdir? İşte askerlik için gerekli malzemeler. Askere giden herkesin derdidir aslında. "Askere giderken neler götürmeliyim", "Askere giderken alınması gerekenler nelerdir" şeklinde türlü türlü sorular sorar dururuz. Her kafadan bir ses çıkar, iyice kafanız karışır. Askere gidenlere neler verilir, askere gidenler neler almalıdır şeklinde soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz. Hangi celp döneminde askere gidilecekse o dönemin tercihini e-devlet sistemi ile yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde yer alan bakanlıklardan olan Milli Savunma Bakanlığı askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlara işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için hizmet vermektedir.

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