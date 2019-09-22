Askere giderken alınması gerekenler nelerdir? İşte askerlik için gerekli malzemeler. Askere giden herkesin derdidir aslında. "Askere giderken neler götürmeliyim", "Askere giderken alınması gerekenler nelerdir" şeklinde türlü türlü sorular sorar dururuz. Her kafadan bir ses çıkar, iyice kafanız karışır. Askere gidenlere neler verilir, askere gidenler neler almalıdır şeklinde soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz. Hangi celp döneminde askere gidilecekse o dönemin tercihini e-devlet sistemi ile yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde yer alan bakanlıklardan olan Milli Savunma Bakanlığı askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlara işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için hizmet vermektedir.

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