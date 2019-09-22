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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 17:16

'de madde alarmı! Ölü ve yaralılar var!

'de bir etkinlikte dağıtılan turuncu nı takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de kimyasal madde alarmı! Ölü ve yaralılar var!

'nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pittsburgh Güvenlik Direktörü Wendell Hissrich'in yaptığı açıklamaya göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerin durumu da ciddiyetini koruyor.

Polis, turuncu renkli bileklik dağıtan mekanları araştırıyor.

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