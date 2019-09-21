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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 13:37

Gaziosmanpaşa'da korkutan !

Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede...

Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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