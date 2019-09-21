İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
DETAYLAR GELİYOR...
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
DETAYLAR GELİYOR...
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