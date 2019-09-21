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Demirtaş ile Yüksekdağ’a tutuklama

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Demirtaş ile Yüksekdağ’a tutuklama
HDP'nin eski Eş Başkanları ve , 6-8 Ekim soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na ifadeye çağrıldı. Demirtaş Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Yüksekdağ da Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS ile savunma yaptı. Her ikisi de bir kez daha tutuklandı.

S-400 ARALIK'TA KURULACAK
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili önemli açıklamalar yaptı: "Sevkiyatlar yakında bitiyor. Aralık itibariyle sistem kurulmuş olacak. Ancak sistemin hazır olması, kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Nisan'da sistem kullanılabilir hale gelecek."

49 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Müdürleri Kararnamesi dün Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameyle boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapıldı. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı topyekün mücadelenin verildiği 49 ile "taze kan" niteliğinde yeni emniyet müdürleri atandı.

YÜKSEL TEMEL

TSK'DA 74 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verdi. merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 25'inin KKK'nda, 7'sinin HKK'nda, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

KRİTİK ABD ZİYARETİ BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan, bugün ABD'nin New York kentine gidecek. BM 74. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok devlet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde güvenli bölge başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler, F-35 programı, Patriot satışı, 100 milyar dolar ticaret hedefi ele alınacak.

HASAN AY

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