Boşanma protokolü dikkatli yapılmalı

Eşimle anlaşmalı ayrılacağız. Protokolü kendimiz hazırlayabilir miyiz?
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konulmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. Maddesi'nin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca protokolde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği yer almalıdır.
Yanlış anlaşma yakar Boşanma protokolü ne zaman mahkemeye sunulmalı?
Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz, hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konulmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hakim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolü Medeni Kanun'un 166. Maddesi'nin 3. fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca protokolde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği yer almalıdır.
Yanlış anlaşma yakar Boşanma protokolü ne zaman mahkemeye sunulmalı?
Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz, hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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