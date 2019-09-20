Son dakika haberine göre, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.
Son dakika haberine göre, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.
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