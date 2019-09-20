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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 16:25

Son dakika: İşte 'te orman yakan kundakçı! Fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre 'te dün çıkan orman ıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi. o kundakçının fotoğrafı ortaya çıktı.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLADI: TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI
Valiliği, Aydos Ormanları'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılana açıklamada, "19.09.2019 Perşembe günü saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

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