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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 17:22

Son dakika: Gri kategoride aranan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre ’te etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin ‘Terör Suçundan Arananlar’ listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan kod adlı olduğu tespit edildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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