Şehit Eren Bülbül'ün annesi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin acısına ortak oldu: Ben evladıma kavuşamadım onlar kavuşsun...
"Yanlarına gidemediğim için üzgünüm. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. "
"Ben evladımın acısını her gün mezarı başında yaşıyorum. Hiçbir ana ağlamasın."
"Yanlarına gidemediğim için üzgünüm. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. "
"Ben evladımın acısını her gün mezarı başında yaşıyorum. Hiçbir ana ağlamasın."
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