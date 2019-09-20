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'ün annesi : Ben evladıma kavuşamadım onlar kavuşsun

'ün annesi , ’da binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin acısına ortak oldu: Ben evladıma kavuşamadım onlar kavuşsun

Ben evladıma kavuşamadım onlar kavuşsun
'ün annesi, 'da evlat nöbeti tutan annelerin acısına ortak oldu: Ben evladıma kavuşamadım onlar kavuşsun...



"Yanlarına gidemediğim için üzgünüm. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. "



"Ben evladımın acısını her gün mezarı başında yaşıyorum. Hiçbir ana ağlamasın."

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