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  • 19.09.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 21:41

’dan Tuzla'daki fabrika ı hakkında açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () ’un Tuzla ilçesi Deri faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikada meydana gelen la ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, " ilinin Tuzla ilçesinde dün saat 11.40 sıralarında bir fabrikada meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbarla birlikte İtfaiye, AFAD, Emniyet ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine ivedilikle sevk edilmiş, yangın söndürme çalışmaları 53 araç ve 147 personel ile yürütülmüştür. Yangın saat 18.15 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.


"CUMA GÜNÜ BEKLENEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE..."
Halkın sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Çevre ve Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda bu olayla ilgili olarak halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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