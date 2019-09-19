Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.09.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 17:53

in litre fiyatına !

'ten araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere fiyatına 15 kuruş yapıldığını duyurdu.

Motorinin litre fiyatına indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından () aldığı bilgiye göre, akaryakıt ürünlerine düzenlemesi yapıldı.

Buna göre 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, in litresine 15 kuruş yapıldı.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMotorinin litre fiyatına indirim!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri