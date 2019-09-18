Şiddetin her geçen gün tırmandığı Afganistan'da bugün yine bombalar patladı.

Ülkenin doğusundaki Celalabad'da bir resmi binayı hedef alan intihar saldırganı, elektronik kartların okutulduğu noktada kendini havaya uçurdu. Bu sırada olay yerindeki silahlı saldırganlar etrafa ateş açtı.

Reuters haber ajansı, bir çocuk ve bir kadının da aralarında olduğu en az dokuz kişinin yaralandığını bildiriyor. Çatışmanın devam ettiği gelen haberler arasında.

Taliban ile ABD arasındaki müzakerelerin çökmesiyle örgüt Afganistan'ı terör alanına çevirdi. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi, dakikalar sonra bu kez başkent Kabil'de patlamalar oldu. Yalnızca dün ülke genelinde onlarca insan hayatını kaybetti.