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  • 18.09.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 14:50

Son dakika: 'da saldırısı

Celalabad'da bulunan hükümet binasını hedef alan canlı bomba üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi, silahlı saldırganlar ise etrafa ateş açtı.

Afganistan'da intihar saldırısı

Şiddetin her geçen gün tırmandığı 'da bugün yine bombalar patladı.

Ülkenin doğusundaki Celalabad'da bir resmi binayı hedef alan saldırganı, elektronik kartların okutulduğu noktada kendini havaya uçurdu. Bu sırada olay yerindeki silahlı saldırganlar etrafa ateş açtı.

Reuters haber ajansı, bir çocuk ve bir kadının da aralarında olduğu en az dokuz kişinin yaralandığını bildiriyor. Çatışmanın devam ettiği gelen haberler arasında.

ile ABD arasındaki müzakerelerin çökmesiyle örgüt Afganistan'ı terör alanına çevirdi. Son olarak dün Cumhurbaşkanı 'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi, dakikalar sonra bu kez başkent Kabil'de patlamalar oldu. Yalnızca dün ülke genelinde onlarca insan hayatını kaybetti.

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