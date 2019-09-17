Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.09.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:50

Son dakika: merkezli 5 ilde dev ! Devleti 200 milyon lira zarara uğratmışlar

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara merkezli 5 ilde dev operasyon! Devleti 200 milyon lira zarara uğratmışlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri