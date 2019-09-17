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  • 17.09.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:43

'nde silah sesleri!

'nde özel güvenlik olarak çalışan bir kişi kendisini vurdu. Olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken şahısın kimliği açıklanmadı.

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!

Çağlayan'da bulunan Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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