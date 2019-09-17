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  • 17.09.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:20

17 Eylül sigaraya mı geldi? ! O sigara markasına 1 lira zam geldi

Sigara mı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sigaraya gelen 3 lira zam sonrasında da sigaraya yeni zam yapıldığı ile ilgili iddialar yer almıştı. Takipçisi yüksek bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı sigaralara 5 TL zam konusu tiryakileri tedirgin etmişti. Konu ile ilgili British American Tobacco Türkiye bu iddiaları yalanlamıştı. Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.

Sigaraya zam mı geldi? İşte Eylül ayı sigara fiyatları ne oldu?

Sigaraya zam konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir marka sigaraya yapılan zam sonrası diğer sigaralara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sosyal medyada ise dolaşan 5 TL'lik zam iddiaları tiryakileri tedirgin etmişti. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları... Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı. Söz konusu tabloların ilki geçtiğimiz Salı günü sosyal medyada yayıldı. Buna göre British American Tobacco sigaralarına 5 TL zam geldiği iddia edilmişti. Bu zamma göre bir sigaranın ücreti 20 TL'yi aşıyordu. Sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı.

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