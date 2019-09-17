Sigaraya zam konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir marka sigaraya yapılan zam sonrası diğer sigaralara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sosyal medyada ise dolaşan 5 TL'lik zam iddiaları tiryakileri tedirgin etmişti. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları... Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı. Söz konusu tabloların ilki geçtiğimiz Salı günü sosyal medyada yayıldı. Buna göre British American Tobacco sigaralarına 5 TL zam geldiği iddia edilmişti. Bu zamma göre bir sigaranın ücreti 20 TL'yi aşıyordu. Sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı.