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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 18:46

Ruhani ve Putin 'da bir araya geldi

ve Başkanı , Türkiye-Rusya-İran öncesi heyetler arası ve ikili görüşme yaptı. Basına kapalı yapılan baş başa görüşme yarım saat sürdü.

Ruhani ve Putin Ankara'da bir araya geldi

ve Başkanı , Türkiye-Rusya-İran öncesi bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" vesilesiyle 'da bulunan Ruhani ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde görüştü.

İki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Ruhani ve Putin, baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı yapılan baş başa görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider, beşincisi düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

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