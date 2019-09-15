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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 13:38

Sınır hattında dikkat çeken hareketlilik! Beton blok sevkiyatı yapıldı

'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü / kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan 'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.

TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi.

Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.

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