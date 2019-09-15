Ankara'da tarihi zirve! Dünyanın gözü bu görüşmede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bu kez Beştepe yerine Çankaya Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katımıyla yapılacak olan zirvede alınacak kararları, İdlib'de yaşayanların yanısıra özellikle Avrupa Birliği de (AB) merak ediyor. AB, İdlib'de kalıcı bir ateşkesin sağlanamaması durumunda oluşacak yeni bir göç dalgası karşısında Türkiye'nin kapıları açmasından endişe ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kez İdlib konusunda Batı'ya "Elinizi taşın altına koyun" çağrısında bulunup aksi durumda Türkiye'nin kapılarını açmak zorunda kalacağını söylemişti.

ANA GÜNDEM İDLİB

Yarınki zirvede ana gündemin başlığını İdlib'in oluşturacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Reuters'a yaptığı açıklamada da ifade etmişti. Türk kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim güçleri ve Rusya'nın saldırılarıyla 1 milyon insanın Türkiye sınırına dayandığı İdlib'de artık birkaç günlük ateşkeslerle çözümün sağlanamayacağı, asıl amacın kalıcı ateşkesi sağlamak ve insanların evlerine geri dönmesine imkân tanımak olduğu mesajını net şekilde Putin ve Ruhani'ye vereceğini vurguladı. Kalıcı ateşkesin sağlanması için bölgedeki radikal unsurlarla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine de vurgu yapacak olan Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırmasının artık söz konusu olamayacağını da muhataplarına iletecek. Yarınki toplantıda İdlib'in yanısıra Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili yürütülen çalışmalar, Menbiç ve Tel Rıfat'taki gelişmeler, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye'deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak.

REJİM VURMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye'nin İdlib'de kalıcı ateşkes vurgusuna rağmen Ankara Zirvesi öncesi rejim güçlerinin İdlib'de saldırılarını yoğunlaştırması dikkat çekti. Maarat El Numan, Kefer Nabl, Kefer Ruma, Kefer Sajnah, Has, Hiş, Serce ve Bini köyleri rejim birliklerinin hedefi oldu. Önceki gün ve dünkü saldırılarda bölgede 6 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait küçük bir konvoyun daha İdlib'in kuzeyine girdiği bilgisini paylaşırken, TSK'nın Maarat Hitat'taki geçici üs bölgesi yakınlarının da vurulduğunu iddia etti.

'DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ'

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, zirveyle ilgili şunları söyledi: "Bu zirve sadece İdlib'deki 4 milyon insan için değil tüm dünya için önemli. İdlib'de kalıcı ateşkes sağlanmadığı ve saldırılar son bulmadığı takdirde insanları o topraklarda tutmak çok zor olur. İnsanlar Avrupa'ya doğru yola koyulur. Masum sivil insanlarla birlikte kimler aradan kaçar gider bilinmez. Bu nedenle Türkiye'nin kalıcı ateşkes talebi ve Türkiye ile işbirliği içinde radikal unsurlarla mücadele hayata geçirilmeli."

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Çankaya Köşkü'nde yarın yapılacak toplantıda Erdoğan'ın Putin ve Ruhani'yle ayrı ayrı ikili görüşme yapması da bekleniyor. İkili görüşmelerde ağrılıklı ekonomik ve ticari gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda gözler özellikle Erdoğan-Putin arasındaki görüşmede olacak. Rusya'dan satın alınan ve ikinci batarya sevkıyatının devam ettiği S-400 hava savunma sistemi, ABD'nin Türkiye'ye vermeyi askıya aldığı F-35'lerin yerine Rusya'nın Türkiye'ye satmayı teklif ettiği Su-35/Su-57 savaş uçakları ile savunma sanayindeki işbirliği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.