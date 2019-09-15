ABD ikiyüzlülükten vazgeçmiyor! YPG'ye 200 araçlık askeri yardım daha!

ABD'nin Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen YPG/SDG'ye yardımı sürüyor. ABD, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle YPG/Suriye Demokratik Güçleri'ne 200 araçlık askeri yardım daha gönderdi.

ABD, Rojava'da Suriye Demokratik Güçleri (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat sağladı.

Güney Kürdistan tarafından yaklaşık 200 araçlık konvoy, Batı Kürdistan'ın (Rojava) Kamışlı kentinden geçerek DSG kontrolündeki bölgeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgenin kurulması için eylül ayı sonunu işaret etmişti. Ay sonuna kadar bölgenin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmaması durumunda, B planı olarak askeri operasyon seçeneğinin masada tutulduğunu belirtmişti. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren TSK, sınır hattına takviyelerini sürdürüyor.

Öte yandan önceki gün DAEŞ ile mücadele koalisyonunun 'Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu'nun resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda ABD askeri ve Türk askerinin yer aldığı helikopter görüntüsünün altına, "ABD liderliğindeki koalisyon, NATO müttefiki Türkiye ile DAEŞ'i yenmede ortağı DSG arasında çözüm bulmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye, YPG'yi, PKK'nin Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara'nın bu tezini kabul etmiyor. ABD ve Koalisyon, DSG güçlerini, Suriye'deki stratejik ortağı olarak görüyor.