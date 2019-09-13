ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 ŞEHİT 10 YARALI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

PENTAGON PKK EĞİTİMİNDE!

Amerikalı iki korgeneral Urfa'da temas yürütürken ABD Merkez Kuvvetler'e (CENTCOM) bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere 'komando eğitimi verilirken' çekilen görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Sergilenen tablo, Türkiye'ye karşı Amerikan ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.