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  • 13.09.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 13:38

ile devriye atan ve teröristlere veren , 'daki saldırıyı kınıyormuş!

'daki hain saldırının ardından Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Büyükelçilik, terör saldırılarının sona ermesi için çağrı yaptı. Terör örgütü ile devriye atan ve teröristlere veren ABD'nin bu açıklaması iki yüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dün iki ABD’li komutan ’da temas yürütürken, ABD Merkez Kuvvetlere () bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, ’de PKK’lı teröristlere “komando eğitimi" verdikleri görüntüleri Twitter’da paylaşmıştı.

'nin Büyükelçiliği, 'daki sivillere yönelik terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 ŞEHİT 10 YARALI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

PENTAGON PKK EĞİTİMİNDE!
Amerikalı iki korgeneral Urfa'da temas yürütürken ABD Merkez Kuvvetler'e () bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, 'de PKK/'li teröristlere ' verilirken' çekilen görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Sergilenen tablo, 'ye karşı Amerikan ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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