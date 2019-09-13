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  • 13.09.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 18:17

ile arasında kritik zirve

Siyasi direktörler düzeyinde yapılan ve Avrupa Birliği () Siyasi Diyalog Toplantısı Belçika'nın başkenti 'de gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci başta olmak üzere, , mali iş birliği, Birlik programları, , yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi Türkiye-AB gündeminin temel başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile AB arasında kritik zirve

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti, 'de -AB ilişkilerinin gündemindeki konuları görüştü.

Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci başta olmak üzere, , mali iş birliği, Birlik programları, , yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi Türkiye-AB gündeminin temel başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası sistemde önemli değişimlerin yaşandığı bu kritik dönemde Türkiye-AB birlikteliğinin önemine dikkati çekilen toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve iş birliğinin artırılmasının, sadece taraflar açısından değil, daha geniş bir coğrafyada refah ve barışın sağlanması açısından da önemli olduğu vurgulandı.

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