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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 18:11

Bakan Albayrak'tan Diyarbakır mesajı

Bakan Albayrak: Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız.

Bakan Albayrak'tan Diyarbakır mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen hain saldırı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Sözde; Diyarbakır'ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır'a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız." ifadelerine yer verdi.

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