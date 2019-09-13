Bakan Albayrak'tan Diyarbakır mesajı Bakan Albayrak: Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız.





Bakan Albayrak, paylaşımında "Sözde; Diyarbakır'ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır'a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız." ifadelerine yer verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen hain saldırı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Albayrak, paylaşımındaifadelerine yer verdi. TÜM MANŞETLER