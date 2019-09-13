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  • 13.09.2019 14:15
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 14:52

'da zincirleme !

'taki bağlantı yolunda 8 araç birbirine girdi. sonrası TEM'de trafik durma noktasına gelirken, kaza noktasının 300 metre gerisinde bulunan yolda da bir kaza meydana geldi.

Haramidere Bağlantı yolunda,lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu 8 araçlık zincirleme meydana geldi. Kazada lüks araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana gelirken aynı noktada yaşanan yaralamalı kaza nedeniyle Bahçeşehir yönüne doğru trafik durdu.
Kaza, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bağlantı yolu kenarında bir firmaya ait çalışma ekibinin aracı bulunuyordu. Bu sırada lüks marka otomobil sürücüsü aracı fark edemeyerek çarptı. Ardından gelen 7 aracın da birbirine çarpmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Lüks marka otomobillerinde içinde bulunduğu kaza sonrası binlerce liralık maddi hasar yaşandı. Zincirleme kazaya karışan sürücülerden birisi yaşananları anlattı. Bahçeşehir yönüne doğru trafik adeta durma noktasına geldi.



300 METRE GERİDE BİR KAZA DAHA
Yaşanan kaza noktasına 300 metre geride bulunan yolda yine kaza yaşandı. Yaşanan kaza 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutmaya başladı.

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