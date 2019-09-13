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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 11:13

'li Emir'den skandal cevabı: " marşı okunması yeterli değil"

Katıldığı bir televizyon programında " marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre atanması için yeterli mi değil mi?" sorusuna, "Yeterli değil" cevabı veren 'li , sosyal medyada büyük tepki gördü. Emir'in bu açıklaması CHP ile 'nin iş birliğinde olduklarını ve kayyumlardan HDP kadar rahatsız olduklarını gösterdi.

CHP'li Emir'den skandal kayyum cevabı: PKK marşı okunması yeterli değil

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüne verilen destekten dolayı 3 büyükşehir belediyesine atanan , 'den daha çok 'yi rahatsız etti.

Kayyum atandıktan hemen sonra peş peşe açıklamalar ve ziyaretler gerçekleştiren CHP'den bir skandal daha geldi.

CNN Türk'te yayınlanan ve 'ın sunduğu Tarafsız bölge programına katılan CHP Ankara Milletvekili , kendisine yönetilen "PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?" sorusuna "Yeterli değil" cevabı verdi.

Sosyal medyada büyük tepki göre bu açıklama, CHP ile HDP'nin kol kola olduğunu gözler önüne serdi.

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, ve 'e atanan kayyumlardan HDP kadar rahatsız olan CHP'nin, çocukları tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmezden gelmesi, CHP'nin de terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını gösterdi.

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LEVENT LEVENT

bırakın bu işleri ,chp yi teröristler ele geçirmiş ,çünkü devamlı hdp yanlı açıklamalar geliyor ..vatanımızın parçalanması için dış mihvallere devamlı can suyu taşıyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.09.2019 11:55
alperen alperen

ayın murat emir sadece kendince konuşuyor. başkalarının ne konuştuğundan haberi yok ... pkknın yaptığı şeyleri savunmak ancak aptalların işidir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.09.2019 11:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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