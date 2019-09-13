Bugünkü
Takvim

'da 15 gündür yıkılamayan asansör 3 günde yerle bir edildi

kıyılarındaki talan, gözler önüne serildi. İnşaatı durdurulan milyon dolarlık ‘’ projesinin kaçak bölümlerinin yıkılmasına karar verildi. Çevre ve , 15 gündür yıkılamayan asansörü 3 günde yerler bir etti.

A'son'sör
Tatil cenneti Muğla 'un cennet koylarındaki talan tavan yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kolları sıvadı. Bakan Kurum, 20 Ağustos'ta tekneyle Bodrum kıyılarında denetime çıktı. Yapılan incelemelerle kaçak yapılar tek tek saptandı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Mühürlenen projeler arasında Gündoğan'daki tartışmalı "" adlı proje de vardı. Denize sıfır projenin imara aykırı bölümlerinin yıkılması kararlaştırıldı.

Firma, ekiplerin gözetiminde imara aykırı kısmı kendisinin yıkacağını açıkladı. Ancak şirket, 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesini yıkamadıklarını belirterek Çevre ve 'na başvuru yaptı. Bakanlık yetkilileri düğmeye bastı. Bir türlü yıkılamayan asansör kulesi, bakanlığın devreye girmesiyle 3 günde yıkıldı. Yerle bir edilen asansör yıkımında oluşan molozların taşınma işleminin ise birkaç gün süreceği vurgulandı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve 8 kez mühürlenen denize sıfır projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açmıştı.



ÖNCE



SONRA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBodrum'da 15 gündür yıkılamayan asansör 3 günde yerle bir edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri