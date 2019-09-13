Tatil cenneti Muğla Bodrum'un cennet koylarındaki talan tavan yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kolları sıvadı. Bakan Kurum, 20 Ağustos'ta tekneyle Bodrum kıyılarında denetime çıktı. Yapılan incelemelerle kaçak yapılar tek tek saptandı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Mühürlenen projeler arasında Gündoğan'daki tartışmalı "The Bo Viera" adlı proje de vardı. Denize sıfır projenin imara aykırı bölümlerinin yıkılması kararlaştırıldı.
Firma, ekiplerin gözetiminde imara aykırı kısmı kendisinin yıkacağını açıkladı. Ancak şirket, 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesini yıkamadıklarını belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bakanlık yetkilileri düğmeye bastı. Bir türlü yıkılamayan asansör kulesi, bakanlığın devreye girmesiyle 3 günde yıkıldı. Yerle bir edilen asansör yıkımında oluşan molozların taşınma işleminin ise birkaç gün süreceği vurgulandı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve 8 kez mühürlenen denize sıfır projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açmıştı.
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Firma, ekiplerin gözetiminde imara aykırı kısmı kendisinin yıkacağını açıkladı. Ancak şirket, 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesini yıkamadıklarını belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bakanlık yetkilileri düğmeye bastı. Bir türlü yıkılamayan asansör kulesi, bakanlığın devreye girmesiyle 3 günde yıkıldı. Yerle bir edilen asansör yıkımında oluşan molozların taşınma işleminin ise birkaç gün süreceği vurgulandı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve 8 kez mühürlenen denize sıfır projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açmıştı.
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