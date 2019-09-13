Bugünkü
Takvim

Kulp'ta alçak saldırı: 4 sivil şehit 13 yaralı

, bu kez köylüleri hedef seçti. El yapımı ile tuzak kurup 4 vatandaşı şehit etti. Yaralanan 13 kişi, hastaneye sevk edildi. Başkan , Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefonla görüşüp hain saldırı ile ilgili bilgi aldı.



Diyarbakır Kulp'ta kanlı örgüt , odun toplamaya giden köylülere tuzak kurdu. Hainler, dün saat 18.00 sıralarında köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi sırasında, el yapımı ile saldırı düzenledi. Patlama sonrası minibüs parçalandı. 4 köylü vatandaşı şehit olurken, 13 köylü de yaralandı. Yaralılar, Kulp ve 'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan , Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefonla görüşüp hain saldırı ile ilgili bilgi aldı. Saldırıyı kınayıp şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diledi. Hainlerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.



Sağlık görevlileri yaralıları hastanelere taşımak için seferber oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDiyarbakır Kulp'ta alçak saldırı: 4 sivil şehit 13 yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri