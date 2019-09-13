Diyarbakır Kulp'ta kanlı örgüt PKK, odun toplamaya giden köylülere tuzak kurdu. Hainler, dün saat 18.00 sıralarında köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi sırasında, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi. Patlama sonrası minibüs parçalandı. 4 köylü vatandaşı şehit olurken, 13 köylü de yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kalleş saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefonla görüşüp hain saldırı ile ilgili bilgi aldı. Saldırıyı kınayıp şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diledi. Hainlerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.
Sağlık görevlileri yaralıları hastanelere taşımak için seferber oldu.
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