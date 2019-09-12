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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 19:34

Son dakika: düzenleyeceklerdi! 'de 2 'lı terörist yakalandı

'de, ve Emniyet'in ortak operasyonunda, metropollere lar gerçekleştirmek, orman ları çıkarmak için gönderilen 2 'lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü /'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, akamete uğratılması amacıyla Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından dün ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG tarafından 'de saldırı için yetiştirilen ve terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere ülkeye gönderilen 2 terörist yakalandı.

HEDEFLERİ BOMBALI SALDIRI YAPMAK VE ORMAN YANGINLARI ÇIKARMAKTI!
Terör örgütü PKK tarafından metropollere için gönderilen teröristlerin, bombalı saldırılar ile orman ları çıkarmak için hazırlık yaptıklarının belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan teröristler B.K. ve M.E.F'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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