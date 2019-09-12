Bursa'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Aşağıbalı mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.17'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.12 09:17:06 39.8375 28.7188 5.0 -.- 3.2 3.0 ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2019.09.12 07:55:34 40.9657 42.7600 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN)

2019.09.12 07:00:10 38.7332 38.2345 19.3 -.- 1.9 -.- YUKARISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)

2019.09.12 04:30:30 40.1103 35.8098 5.6 -.- 1.9 -.- HANOZU-KADISEHRI (YOZGAT)

2019.09.12 04:08:52 38.0392 26.8740 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.09.12 03:42:14 39.4275 29.2518 5.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA)

2019.09.12 03:40:44 37.8330 26.8352 17.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2019.09.12 03:17:32 37.5147 43.8033 5.0 -.- 3.3 3.4 AGACDIBI-(HAKKARI)

2019.09.12 02:48:35 39.3145 41.1032 6.7 -.- 1.3 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)

2019.09.12 02:46:15 36.4322 28.6695 9.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.09.12 02:17:21 38.1673 27.4287 6.3 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)

2019.09.12 01:58:54 38.0243 26.8690 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.09.12 01:11:14 37.8843 29.6173 7.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)

2019.09.12 00:30:31 39.1580 27.9212 12.5 -.- 1.8 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)