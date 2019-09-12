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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 11:07

Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Türkiye bir daha vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez

, sosyal medya hesabı üzerinden 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez." dedi.

Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Türkiye bir daha...

, "Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez." dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin 39 yıl önce demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Millet iradesini hâkim kılma mücadelemizi taviz vermeden sürdürdük. Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez. 12 Eylül mezalimini bir daha yaşamamak için unutmamak ve unutturmamak gerek. O günleri ve yaşananları anlatan en başarılı filmlerden birinin de 'Bizim Hikâye' olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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