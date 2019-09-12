5. savaş gemisi geliyor! Üzerinde hava savunma sistemi de olacak

Yerli ve Milli teknolojiye katkıda bulunarak askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik sistemlerinde önemli işlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş gelecek hedeflerini açıkladı. İstanbul'da ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen STM, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Teknofest İstanbul'da World Drone Cup'ın yürütücülüğünü üstlendi. Burada dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine destek sağlayacak.

1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Dünya sıralamasında 85'inci sırada yer alan şirket geçtiğimiz günlerde 97'inci sıradaydı. Hedef ise ilk 50'ye girmek. Türkiye'nin tek savaş gemisi ihracatını yürüten firma, özellikle bu yönde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 12 sıra birden atladı. Türkiye'nin ilk defa korvet tipi askeri gemilerini yapan firmanın Genel Müdürü Murat İkinci, "Amacımız askeri gemi ihracatını arttırmak. Pakistan'a savaş ve ikmal gemileri teslim edildi. Şu an Pakistan ordusunun en modern ve güçlü gemilerini biz yaptık. 20'ye yakın ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl sonunda görüştüğümüz ülkelere gerçekleştireceğimiz ihracat ile 1,5 milyar dolar üzerinde ülke olarak kazanç elde edeceğiz" dedi.

BEŞİNCİ GEMİ GELİYOR

Türkiye'nin D. Akdeniz'de yürttüğü enerji faaliyetlerine de STM'nin yaptığı TCG-Heybeliada ve TCG-Büyükada gemileri eşlik ediyor. Milgem projesi ile 4 gemi inşa ettiklerini belirten İkinci, "Bu gemilerin 5'incisi "İ" sınıfı fırkeyten 10 metre daha uzun olacak. Ve hava savunma sistemi yer alacak" şeklinde konuştu.

İkindi, Akdeniz'deki faaliyetlere ilerlediğimiz günlerde farklı destekler de olacağını ve geleceğin askerlerinin Türk mühendisler olacağını da aktardı. Önümüzdeki hafta bin'e yakın Kargu da TSK envanterine girecek. Sürü dronlarda yönlendirme görevini yapacak olan TOGAN bu yıl sonu tamamlanacak. Alpagu ise 2020 başında teslim edilecek.