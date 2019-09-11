Güvenli bölge toplantısı

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etti. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Türkiye'ye geldi. ABD'li komutanlarla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kritik güvenlik toplantısı gerçekleşti. ABD askeri heyetiyle, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge kapsamında görüşmeler yapıldığı belirtildi. Görüşmelere, bugün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek. TSK ve ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi, 8 Eylül'de yapılmış, ortak faaliyetlerin devam edeceği bildirilmişti.
'KOZMETİK ADIMLAR ATIYOR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili açıklama yaptı: "ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz. ABD Münbiç'te verdiği sözleri tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık."
PKK'YA AĞIR DARBE
TSK, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'in Artuklu İlçesi'nde etkisiz hale getirilen teröristin, kanlı örgütün sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.
50 ASTSUBAYA GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı 50 muvazzaf jandarma astsubay ile 3 mahrem imam için gözaltı kararı verdi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Yapılan operasyonda 39 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
YÜKSEL TEMEL
'KOZMETİK ADIMLAR ATIYOR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili açıklama yaptı: "ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz. ABD Münbiç'te verdiği sözleri tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık."
PKK'YA AĞIR DARBE
TSK, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi. İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'in Artuklu İlçesi'nde etkisiz hale getirilen teröristin, kanlı örgütün sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.
50 ASTSUBAYA GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı 50 muvazzaf jandarma astsubay ile 3 mahrem imam için gözaltı kararı verdi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 46 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Yapılan operasyonda 39 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
YÜKSEL TEMEL
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