Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 9. güne girdi. Oturma eylemine katılan ailelerin sayısı ise 20'ye yükseldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da Diyarbakır annelerini ziyaret etti. 17 yaşındaki oğlu Eren, 2008'de PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Eronat, siyasi kimliği ile değil, şehit annesi olarak desteğe katıldığını söyledi.
ÖZGÜR CEBE
ÖZGÜR CEBE
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