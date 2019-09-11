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'daki evlat nöbetinde 9. gün | Eylem yapan ailelerin sayısı 20'ye yükseldi

Çocukları dağa kaçırılan annelerin binasının önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’ devam etti. 9 gündür devam eden eyleme katılan ailelerin sayısı ise 20’ye yükseldi.

Evlat nöbetinde 9. gün
Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin, HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 9. güne girdi. Oturma eylemine katılan ailelerin sayısı ise 20'ye yükseldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da annelerini ziyaret etti. 17 yaşındaki oğlu Eren, 2008'de 'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Eronat, siyasi kimliği ile değil, şehit annesi olarak desteğe katıldığını söyledi.


ÖZGÜR CEBE

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