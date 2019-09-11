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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:51

Bakanlık duyurdu: Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

TERÖRE BİR DARBE DE HAKKARİ'DE
MSB: Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

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