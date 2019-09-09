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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 08:32

'den acı haber!

'nin bölgesinde 'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Hakkari'den acı haber!

'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 34 jandarma timiyle düzenlenen terör operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün terör örgütü 'ya yönelik Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde operasyon düzenlendi. 34 timin katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçundan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.

Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise menfeze gizlenmiş ey yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

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