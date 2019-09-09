Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.09.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 01:59

Müjdeli haber! , Türk vatandaşları için kapıda uygulaması başlattı

ülkelerinden , Türk vatandaşları için kapıda uygulaması başlattı. Kapıda vize uygulamasından 'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, , , , , , , Kuveyt, , , Norveç ve de faydalanabilecek.

Müjdeli haber! Türk vatandaşları kapıda vizeyle girebilecekler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, , , , , , , Kuveyt, , , Norveç ve de faydalanabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMüjdeli haber! Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri