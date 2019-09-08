Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.09.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 13:18

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı , Mardin Özel Harekat Şube Müdürü ve Jandarma Uzman Çavuş 'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı , PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü ve trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve İstanbul'da trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri