Diyarbakır'da hain terör örgütü PKK'nın kandırarak kaçırdığı çocuklar hakkında 5 gün sonra açıklama yapabilen ancak açıklamada PKK veya HDP'den söz etmeyen İYİ Parti'ye AK Parti'den sert tepki geldi.

"MİLLİYETÇİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR PARTİNİN..."

Akşener'in Diyarbakır'daki acılı anneler ile ilgili yaptığı açıklamadaki "Uyarıyorum; o annelerin çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." sözlerine tepki gösteren AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Milliyetçi olduğunu ifade eden bir parti liderinin devleti hedef gösterme çabasını asla normal karşılayamayız" ifadelerini kullandı.

Akşener'e anne olduğunu hatırlatan Yavuz, "Kendisinin de anne olduğu göz önünde bulundurulduğunda Akşener HDP'nin karşısında dik durarak, evlatlarını hain terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan bağrı yanık Diyarbakırlı annelerin yanında olduğunu net bir şekilde ifade etmelidir. HDP'li belediyelere kayyum ataması yapıldığında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yanlarına giden CHP'li siyasilerin Diyarbakırlı annelere destek vermeyişlerini normal karşılayabiliriz. Ama milliyetçi olduğunu ifade eden bir parti liderinin devleti hedef gösterme çabasını asla normal karşılayamayız" dedi.

"SİZ Mİ ORGANİZE EDİYORDUNUZ?"

AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk ise Meral Akşener'in acılı anneler ile ilgili yaptığı basın açıklaması hakkında "Meral Akşener "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" sözleri ile yorumlamıştı. Böyle bir yaklaşım, şu haklı soruyu beraberinde getiriyor; Sayın Akşener, İçişleri Bakanlığı döneminizde dağa çıkışları siz mi organize ediyordunuz?" diye sordu.

AKŞENER AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Akşener yaptığı yazılı açıklama ile Diyarbakır annelerine destek açıklamasında HDP ve PKK'dan söz etmemiş, "Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullanmıştı.