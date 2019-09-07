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  • 07.09.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 11:47

Şov peşinde koşan İmamoğlu asıl görevini unuttu! değnekçilerin işgali altında

Yenikapı'da belediyenin hizmet araçlarını sergileyip "makam aracı israfı" algısıyla şov yapan İmamoğlu asıl görevini unuttu. Büyükşehir Belediyesi () iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve ()'a ait otoparklar değnekçilerin yuvası oldu. Yaşananlar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara "İmamoğlu İstanbul'u kimlere teslim etti?" dedirtti.


Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve ()'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından işgal ederek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.

OTOPARKLAR KONTROL EDİLDİ
İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar, Bakırköy, , Beşiktaş, Fatih, ve Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.

KADIKÖY'DE 1 GÖZALTI
Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi.



Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü.


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