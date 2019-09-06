Bin 825 kişi aynı anda yemin ederek göreve başladı Isparta’da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

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