Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 825 uzman erbaş yemin ederek bröve aldı.
Bin 825 kişi aynı anda yemin ederek göreve başladı
Isparta’da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.
Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 825 uzman erbaş yemin ederek bröve aldı.
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