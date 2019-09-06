Evinde ölü bulunan anestezi teknikerinin ölümü hakkında flaş gelişme

Ankara'da yaşayan anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Sevgilisi anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan Karaman'ın bilinç düzeyini azaltan 'propofol' ilacı nedeniyle öldüğü iddia edildi. Karaman'ın ölümüne neden olmakla suçlanan doktor, cezaevine gönderildi.
TEHDİT EDİLİYORMUŞ
Karaman'ın arkadaşı T.'nin verdiği ifade tüyler ürpertti. T.'nin "Ayşe bana, doktor Ö.T. tarafından propofol'e alıştırıldığını anlatmıştı ve Ö.T.'den ayrılmak istediği için tehdit edildiğini söylemişti" diye ifade verdiği öğrenildi. Dr. Ö.T. ise ifadesinde, "Propofol ilacını ben vermedim. Ben kendisine ne kadar propofol yaptığını görmedim" demişti.
TEHDİT EDİLİYORMUŞ
Karaman'ın arkadaşı T.'nin verdiği ifade tüyler ürpertti. T.'nin "Ayşe bana, doktor Ö.T. tarafından propofol'e alıştırıldığını anlatmıştı ve Ö.T.'den ayrılmak istediği için tehdit edildiğini söylemişti" diye ifade verdiği öğrenildi. Dr. Ö.T. ise ifadesinde, "Propofol ilacını ben vermedim. Ben kendisine ne kadar propofol yaptığını görmedim" demişti.
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