Sözünü tut İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, "İşimizi istiyoruz" eylemini sürdürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, işçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na seslenen Şenocak, "Seçim öncesinde vermiş olduğu namus ve şeref sözünün ne kadar değer taşıdığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Şenocak, "Bugünkü tabloya göre, seçim öncesinde İstanbul halkını kucaklayan, sevgi pıtırcıklığıyla insanlara yaklaşmaya çalışan, 16 milyonu kucaklayan, 'Kucaklayacağız, beraber yöneteceğiz' anlayışıyla insanları kandırırcasına bir politika gütmüş" diye konuştu.
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