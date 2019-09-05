Sözünü tut İmamoğlu

Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, "eylemini sürdürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, işçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na seslenen Şenocak, "Seçim öncesinde vermiş olduğu namus ve şeref sözünün ne kadar değer taşıdığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Şenocak, "Bugünkü tabloya göre, seçim öncesinde İstanbul halkını kucaklayan, sevgi pıtırcıklığıyla insanlara yaklaşmaya çalışan,'Kucaklayacağız, beraber yöneteceğiz' anlayışıyla" diye konuştu.