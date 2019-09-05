İsyan edip paylaştığı vahşeti küçük Eymen'e yaptı: İnsan değilsin

İzmir Buca'dan gelen haber, Türkiye'yi ağlattı. Eymen, daha 5 yaşındaydı. Anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin, küçük çocuğa sürekli şiddet uyguladı. Çocuğun vücudundaki morlukları gören yakınları polisi aradı. Şikayete rağmen çocuk kurtarılamadı. Eymen, annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülüp tandıra atıldı. Ceset, günler sonra kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı. Cani anne ve sevgilisi tutuklandı. Korkunç olay, Türkiye'yi sarstı. Cani anne Mine Durak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı.
2018'de anne Durak'ın tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu, "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum" notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTU ÖPTÜ
Annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen Eymen için dün Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında" diyerek tabutu öptü. Eymen'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Mine Durak, cinayetle ilgili sevgilisi Serkan Elçetin'i suçladı.
2018'de anne Durak'ın tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu, "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum" notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTU ÖPTÜ
Annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen Eymen için dün Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında" diyerek tabutu öptü. Eymen'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Mine Durak, cinayetle ilgili sevgilisi Serkan Elçetin'i suçladı.
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