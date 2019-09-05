İsyan edip paylaştığı vahşeti küçük Eymen'e yaptı: İnsan değilsin

Buca'dan gelen haber, Türkiye'yi ağlattı. Eymen, daha 5 yaşındaydı.Çocuğun vücudundaki morlukları gören yakınları polisi aradı. Şikayete rağmen çocuk kurtarılamadı. Eymen, annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülüp tandıra atıldı. Ceset, günler sonra kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı. Cani anne ve sevgilisi tutuklandı.Cani anne'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı.'de anne Durak'ın tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu,notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.Annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen Eymen için dün Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini söyledi. "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında" diyerek tabutu öptü. Eymen'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.Mine Durak, cinayetle ilgili sevgilisi Serkan Elçetin'i suçladı.