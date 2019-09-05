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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 20:02

annelerinden sanatçılara destek çağrısı! Her fırsatta duyar kasan bu çağrıya cevap verebilecek mi?

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için önünde oturma eylemi yapan annelerden sanat camiasına çağrı: ", , Tarkan ve 'yu bize destek vermeye bekliyoruz." Her defasında duyar kasan Cem Yılmaz bakalım annelerin bu çağrısına sessiz mi kalacak?

Cem Yılmaz bu çağrıya cevap verebilecek mi?

önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne , "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle , , Tarkan, gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.

Her şey 2019 tarihinde başladı. isimli anne, 22 Ağustos günü HDP İl Binası'na giderek oğlu 'ı istedi. Öfkeli anne oğlunu kaybetmenin endişesiyle ne yapacağını bilemiyordu. İki gün gece gündüz orada oturan annenin çağrısı üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar (21) terör örgütünün milis kadrolarının elinden kurtardı.

Bunun üzerine harekete geçen gözü yaşlı annelerin tepkisi peş peşe geldi. 03 Eylül 2019 günü, anne Feyziye Çetinkaya ve baba Şahap Çetinkaya 17 yaşlarındaki oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP üzerinden kandırılarak, terör örgütüne katılmak üzere dağa kaçırıldığını belirtip oturma eylemine başladı.

17 YAŞINDA SURİYE'YE KAÇIRILDI
Çetinkaya ailesinin eyleminden haber alan Biçer ve Akkoyun aileleri de eyleme katıldı. 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad Akkoyun'un kuzey Irak'ta terör örgütü saflarına götürüldüğünü söyledi. Tek evladı olan Ayşegül Biçer ise 17 yaşındaki oğlu Mustafa'nın 10 ay önce kandırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Mardin'den gelen anne Hediye ve baba Celil Bektaş 17 yaşındaki oğulları Yusuf için eyleme katıldı. oğlu Firat Savur ve Sabiha Balta oğlu Arafat için oturma eylemine katıldı. Terör örgütü tarafından 2015 yılında kaçırılan polis ve asker aileleri de eyleme destek vermeye başladı. Songül Altıntaş asker olan oğlu Müslüm Altıntaş için, Şadiye Özbey astsubay olan oğlu Semih Özbey için Emine Kaya ise polis olan oğlu için ve Rahime Uyumaz polis olan yeğeni Sedat Yabalak için eyleme katılıyor.

EYLEME KATILAN ANNE SAYISI 10'A ULAŞTI
• Hacire Akar: Oğlu Mehmet Akar'a kavuştu.

• Fevziye Çetinkaya: Oğlu Süleyman için eylem yapıyor.

• Remziye Akkoyun: Oğlu Azad için eylem yapıyor.
• Ayşegül Biçer: Oğlu Mustafa için eylem yapıyor.
• Meryem Savur: Oğlu Fırat için eylem yapıyor.
• Sabiha Balta: Oğlu Arafat için eylem yapıyor.
• Songül Altintaş: Asker oğlu Müslüm için eylem yapıyor.
• Şadiye Özbey: Asker oğlu Semih için eylem yapıyor.
• Emine Kaya: Polis oğlu için eylem yapıyor.
• Rahime Uyumaz: Yeğeni olan polis Sedat Yabalak için eylem yapıyor.

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