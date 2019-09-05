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  • 05.09.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 22:49

Büyük skandal... ’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı!

Başkanı , tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirdi. 'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz bulamayınca 'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti. Alandaki 2 makam aracından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili ’li ’nun çıktı.

Yerel seçim öncesi İstanbul'da gereksiz kiralanan bütün makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği talimatla araçları Yenikapı'da toplamaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatı henüz son bulmazken gelen araçlar ise dikkat çekti.

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