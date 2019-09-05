Yerel seçim öncesi İstanbul'da gereksiz kiralanan bütün makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği talimatla araçları Yenikapı'da toplamaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatı henüz son bulmazken gelen araçlar ise dikkat çekti.