Bursa'da rezil görüntü! 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdiler

Bursa'da yaşayan Serkan D. ve eşi Y.Ç., 2009'da boşandı. Çiftin kızı C.Z.D.'nin (12) velayeti anneye verildi. 2011'de A.Ç. ile evlenen Y.Ç., bu evlilikten de bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne Y.Ç., kızı C.Z.D.'ye ve 2.5 yaşındaki oğluna içki mamasında rakı içirdi. Skandal ise Serkan Ç.'nin kızı C.Z.D.'nin telefonunu kontrol etmesiyle patlak verdi. Serkan D., eski eşinin hem kızına, hem de A.Ç.'den olan 2.5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiğine dair görüntüleri görünce şok geçirdi. Savcılığa gidip eski eşi Y.Ç. ve eşi A.Ç.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Soruşturma başlatıldığı belirtildi.