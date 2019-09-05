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Bursa'da rezil görüntü! 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdiler

Bir baba, boşandığı eşinin 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2.5 yaşındaki oğluna içki içirdiği videoları görünce neye uğradığını şaşırdı. Soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma açıldı


Bursa'da yaşayan Serkan D. ve eşi Y.Ç., 2009'da boşandı. Çiftin kızı C.Z.D.'nin (12) velayeti anneye verildi. 2011'de A.Ç. ile evlenen Y.Ç., bu evlilikten de bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne Y.Ç., kızı C.Z.D.'ye ve 2.5 yaşındaki oğluna içki mamasında rakı içirdi. Skandal ise Serkan Ç.'nin kızı C.Z.D.'nin telefonunu kontrol etmesiyle patlak verdi. Serkan D., eski eşinin hem kızına, hem de A.Ç.'den olan 2.5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiğine dair görüntüleri görünce şok geçirdi. Savcılığa gidip eski eşi Y.Ç. ve eşi A.Ç.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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