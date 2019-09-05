Arda Turan’a dava İstanbul Sütlüce'de, Temmuz 2018'de ünlü futbolcu Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. 7 bina, güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığı gerekçesiyle Arda Turan ve kardeşi Okan Turan'a tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, apartman sakinlerinin psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Dilekçede her bir apartman sakini için 5 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat talep edildi.

İstanbul Sütlüce'de, Temmuz 2018'de ünlü futbolcu Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. 7 bina, güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı, bir anda yıkıldı. Binanın çökmesi sonucu aileler evsiz kaldı. Otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığı gerekçesiyle Arda Turan ve kardeşi Okan Turan'a tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, apartman sakinlerinin psikolojisinin bozulduğu belirtildi. Dilekçede her bir apartman sakini için 5 bin TL maddi, 100 bin TL de manevi tazminat talep edildi.



Sütlüce'de,'de ünlü futbolcu'ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. 7 bina, güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Tahliye edilen 4 katlıbir anda yıkıldı. Binanın çökmesi sonucu aileler evsiz kaldı. Otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri,Arda Turan ve kardeşi Okan Turan'a tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, apartman sakinlerinin psikolojisinin bozulduğu belirtildi. TÜM MANŞETLER